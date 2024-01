La WMO conferma: l’11 agosto 2021 temperatura record di +48,8°C in Sicilia

MeteoWeb

La WMO (World Meteorological Organization) ha ufficialmente confermato un nuovo record di temperatura per l’Europa continentale di +48,8°C in Italia l’11 agosto 2021. I risultati sono stati pubblicati nell’International Journal of Climatology. Un panel internazionale di scienziati atmosferici ha verificato la temperatura registrata da una stazione meteorologica automatizzata a Siracusa (Floridia), in Sicilia. Poiché la Regione VI della WMO (Europa) include parti dell’Asia (ad esempio, Israele, la Turchia e la Siria) e la Groenlandia, gli estremi della WMO sono categorizzati con registrazioni sia per l’intera regione che per l’Europa “continentale”.

Il precedente record per l’Europa continentale di +48,0°C (10 luglio 1977) era detenuto dalle città di Atene ed Eleusi, in Grecia. Il dato si basava su fonti governative ufficiali ed era incluso nell’Archive of Global Weather and Climate Extremes al momento della sua formazione nel 2007. Tuttavia, non c’era verifica indipendente della WMO, a differenza della recente temperatura italiana.

“Gli estremi presentati alla WMO per la giurisdizione sono ‘istantanee’ del nostro clima attuale. È possibile, anzi probabile, che si verifichino estremi ancora maggiori in Europa in futuro. Quando vengono fatte tali osservazioni, nuovi comitati di valutazione della WMO saranno formati per giudicare tali osservazioni come estremi,” ha spiegato il Prof. Randall Cerveny, Rapporteur of Climate and Weather Extremes della WMO. “Molte indagini, come questa, sono procedure lunghe a causa dell’accuratezza meticolosa che la WMO attua per la certificazione delle osservazioni meteo. Una valutazione così scrupolosa fornisce la certezza fondamentale che i nostri record globali di temperature vengono misurati correttamente. Oltre a ciò, questa indagine dimostra la preoccupante tendenza a stabilire continuamente nuovi record di temperature elevate in specifiche regioni del mondo“.

Molte valutazioni della WMO sono pubblicate su riviste scientifiche peer-reviewed. Sono incluse nel sito web ufficiale dell’Archive of Weather and Climate Extremes, che comprende registrazioni sulle temperature più alte e più basse del mondo, piogge, grandinate estreme, periodi di siccità più lunghi, raffiche di vento più intense, fulmini più lunghi e mortalità correlate al clima.

Il comitato di esperti della WMO sta attualmente conducendo diverse altre indagini: ad esempio intende stabilire se il Ciclone Tropicale Freddy abbia battuto il record dello scorso anno come il ciclone tropicale più duraturo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.