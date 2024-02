Il 4 febbraio 2012 l’ultima grande nevicata a Roma | FOTO

MeteoWeb

Il 4 febbraio 2012, esattamente 12 anni fa, Roma veniva imbiancata dalla sua ultima grande nevicata. Un evento che i romani ricordano come grande emozione e suggestione ma oggi soprattutto con tanta nostalgia, considerando la situazione meteo totalmente diversa. Oggi, infatti, Roma, come tutta Italia, sta vivendo una giornata primaverile, con le temperature a ridosso dei +20°C: una splendida giornata di sole dal clima eccezionalmente caldo in questo lungo periodo dominato dall’anticiclone nel cuore dell’inverno.

Una situazione – dicevamo – completamente diversa rispetto al 2012. Il mese di febbraio di quell’anno, infatti, è stato il più freddo degli ultimi 70 anni: solo il febbraio del 1956 è stato più freddo. Nel 2012, iniziò a nevicare la sera del 3 febbraio, e il 4 mattina Roma si risvegliò completamente imbiancata con picchi di oltre 30cm nella zona nord, la più colpita. Nella zona meno colpita dalla precipitazione, quella sud, caddero circa 10cm. Comunque tutta la città di Roma fu imbiancata da una eccezionale coltre bianca.

Le immagini della Città Eterna ricoperta di bianco, compresi il Colosseo e Piazza San Pietro, fecero il giro del mondo, rilanciate dai grandi network internazionali, come la CNN, la BBC, le grandi televisioni cinesi e nipponiche. La nevicata del 4 febbraio 2012 a Roma è stata causata da un vortice d’aria gelida in quota dalla Valle del Rodano.

La grande nevicata del 2012 è stata una delle più grandi di sempre a Roma ed è avvenuta solo 12 anni fa, non 200 anni fa o 1000 anni fa. Questo per sottolineare che non parliamo di un’era fa e che quindi sono fenomeni che certamente torneranno in futuro. Questo serve a ricordarci che il clima è sempre stato particolarmente variabile: ogni anno non si ripetono le stesse condizioni nello stesso giorno; basti pensare alla differenza di tra oggi e il 2012. Il 4 febbraio 2024 e il 4 febbraio 2012 rappresentano due eccessi opposti nella storia climatica di Roma ma non è un trend, tant’è che sulla Capitale la più grande nevicata precedente a quella del 2012 si è verificata nel 1985 e prima ancora nel 1956. Quindi negli ultimi 70 anni, ci ne sono state 3 grandi nevicate su Roma e una di queste tre, è stata solo 12 anni fa.

Non resta che aspettare e sperare nel ritorno della magia della neve a Roma, da sempre fonte di fascino e suggestione. Intanto, nel breve termine, ci consoliamo con le previsioni meteo che indicano finalmente un’interruzione del dominio dell’anticiclone sull’Italia a partire dal 10 febbraio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.