Previsioni Meteo, dal 10 febbraio cambia tutto: tornano le piogge e il freddo

MeteoWeb

Tornano le piogge e tornerà anche il freddo: dal 10 febbraio la situazione meteo in Italia si capovolgerà dopo un lungo periodo anomalo in termini di caldo e siccità. Tornerà l’inverno, quindi, a partire dal prossimo weekend con forte maltempo, abbondanti precipitazioni nevose inizialmente solo sui rilievi ad alta quota, ma poi anche più in basso per il ritorno del freddo in una seconda fase (dopo il 12 febbraio).

Le mappe meteorologiche prospettano questo scenario già da un bel po’ di tempo: gli aggiornamenti sono ormai sempre più precisi e attendibili, avvicinandosi all’evento. Il ritorno delle perturbazioni atlantiche riporterà grandi piogge anche su Francia, Portogallo e Spagna già nella seconda parte della settimana entrante, per poi estendersi sull’Italia nel prossimo weekend:

Il bel tempo di questa prima domenica di febbraio, quindi, non si ripeterà nel prossimo fine settimana.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.