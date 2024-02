Allerta Meteo Campania: resta il rischio idrogeologico in Cilento e Piana Sele

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Campania ha valutato il permanere del rischio idrogeologico in tutto il Cilento e nella Piana del Sele anche allo scadere della vigente allerta meteo (che termina alle 23.59 di oggi su tutta la Campania). Per questo motivo, ha prorogato l’allerta meteo gialla solo sulle zone di allerta 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Al di là del permanere di isolate precipitazioni, si evidenzia ancora la possibilità di frane, caduta massi e smottamenti per effetto della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità del territorio nonché di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e allagamenti. La sala operativa ha pertanto diramato il nuovo avviso di allerta meteo raccomandando ai sindaci delle zone interessate di mantenere attivi i Centri operativi comunali (COC).

