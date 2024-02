Allerta Meteo, Carnevale rinviato per maltempo da Nord a Sud

MeteoWeb

Molti Comuni hanno già deciso di rinviare le celebrazioni di Carnevale a causa dell’allerta meteo diramata per i prossimi giorni e in modo particolare per il weekend. Tante autorità e istituzioni hanno assunto la decisione da Nord a Sud, molte altre hanno rinviato la decisione alle prossime ore, ma il brusco peggioramento in arrivo comprometterà la possibilità di festeggiare il Carnevale all’aperto almeno nella giornata di sabato.

Gli ultimi aggiornamenti.

Carnevale annullato a Udine

Il Comune di Udine ha comunicato che a causa delle previsioni meteo avverse, l’Amministrazione comunale ha deciso l’annullamento delle attività all’aperto programmate per il Carnevale nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio. Restano invece confermate le attività previste al Castello e al Museo Etnografico del Friuli.

Rinviato il Carnevale di Genova

Gli eventi del Carnevale previsti per questo fine settimana a Genova sono stati rimandati per previsioni di condizioni meteo avverse. L’appuntamento con “Tutti in fiaba” è rimandato a sabato 17 febbraio spiega una nota del Comune. Si inizierà alle ore 14 con musica e animazione, e a seguire, a partire dalle 15 “Tutti in una fiaba”, spettacolo con l’attrice e cantante Laura Carusino, conduttrice de “L’albero azzurro”, storico programma per bambini della Rai. Con l’accompagnamento di un musicista, Carusino si calerà nei panni di una detective coinvolgendo i bimbi in una divertente indagine per scoprire chi ha interrotto Cenerentola, la fiaba con la quale si aprirà lo spettacolo. Dalle ore 16 tutti in piazza, pronti per la “pentolaccia”, con la collaborazione e il supporto dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco che, come lo scorso anno, sarà aperta dai bambini. Dopo l’apertura della “pentolaccia” saranno distribuite caramelle e dolciumi, tutti donati dallo sponsor Conad: ben 200 chilogrammi. La piazza sarà movimentata da animatori che coinvolgeranno i bambini in diverse attività come la baby dance. Rimandata a sabato 17 anche la “Serata carnevalesca in musica” con l’ orchestra del “Circolo mandolinistico Il Risveglio”, che si terrà venerdì 9 febbraio, alle 20.30, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi. Un’orchestra di circa 15 elementi proporrà un repertorio incentrato sulla musica da ballo, con prevalenza di valzer e tanghi, senza far mancare qualche incursione musicale nel repertorio dei compositori genovesi. Immancabile “Il Carnevale di Venezia” di Gioacchino Rossini, un momento giocoso e festoso in una trascrizione adattata per questa formazione. I colori del carnevale e le maschere tradizionali genovesi torneranno ad animare via Garibaldi e i suoi palazzi storici con “Carnevale nella via Aurea” domenica 18 febbraio: come lo scorso anno le maschere tradizionali della città porteranno i cittadini alla riscoperta delle tradizioni carnevalesche dei palazzi nobiliari.

Slitta anche il Carnevale di Sciacca

È stato annullato il primo dei due fine settimana previsti per le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Sciacca (Agrigento). Le previsioni meteorologiche infatti annunciano maltempo per le giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio. Gli organizzatori hanno così deciso di non correre il rischio di una festa sotto la pioggia e di fare slittare l’inizio della manifestazione a martedì 13 febbraio. Poi sarà osservata una pausa di due giorni. Gli ultimi tre giorni di manifestazione in maschera saranno quelli di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio. “Questa scelta – fanno sapere dal comune e dalla società organizzatrice – è scaturita da cause di forza maggiore, ed è stata assunta in anticipo di due giorni nel rispetto del pubblico non residente, dei gruppi e dei turisti che avevano programmato di venire ad assistere al Carnevale di Sciacca durante il primo weekend, in modo che si possano eventualmente riorganizzare; nel rispetto di tutte le maestranze attualmente a lavoro nelle fasi di allestimento dei Carri Allegorici, ma anche nel rispetto di tutte le aziende del territorio coinvolte. Tutti i ticket di ingresso giornalieri già acquistati per sabato 10 e per domenica 11 febbraio saranno automaticamente validi rispettivamente per martedì 13 e venerdì 16 febbraio”. Qualora si fosse impossibilitati a partecipare durante le nuove date, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 12 febbraio direttamente presso il punto vendita dove si è effettuato l’acquisto oppure, per chi avesse acquistato il biglietto online, sulla piattaforma Ticketsms.it Tutti gli abbonamenti acquistati per i 4 corsi mascherati saranno ugualmente validi per le nuove date. Si ricorda che sarà possibile acquistare gli abbonamenti fino alle ore 18:00 di lunedì 12 febbraio 2024.

Carnevale rinviato anche a Casale Monferrato

Slitta di una settimana la sfilata di carnevale in programma sabato 10 febbraio a Casale Monferrato. “In base alle previsioni meteo che annunciano per il prossimo fine settimana abbondanti piogge, è stata posticipata a sabato 17 febbraio”, comunica l’amministrazione . La manifestazione “si svolgerà secondo le medesime modalità e gli stessi orari già previsti e pubblicizzati”.

