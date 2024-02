Allerta Meteo, maltempo estremo in arrivo: piogge torrenziali e forti temporali

MeteoWeb

Ci siamo quasi: scatta l’allerta meteo per l’Italia, già diramata ufficialmente dall’aeronautica militare, a partire dalla giornata di domani venerdì 9 febbraio. Torna il maltempo nel nostro Paese, per la prima volta dopo un periodo di anticiclone molto lungo che ha determinato una pesante siccità nelle Regioni del Sud. Il ritorno del maltempo, però, non significa che sarà inverno: almeno fino al 14-15 Febbraio non arriverà il freddo, bensì pioverà tanto con temperature superiori rispetto alla norma.

Domani, venerdì 9 febbraio, il maltempo si concentrerà al Nord con piogge molto intense nel pomeriggio/sera su tutte le Regioni in modo particolare nei versanti esposti al Sud. La Regione più colpita sarà la Liguria, dove si verificheranno temporali molto intensi che colpiranno anche Sanremo dov’è in corso il Festival.

La giornata di maltempo più intenso sarà sabato 10 febbraio, quando pioverà praticamente in tutt’Italia: i fenomeni saranno molto estremi al Nord, specie al mattino, ma poi si estenderanno anche al Centro/Sud nel corso della giornata. Attenzione ai temporali: saranno molto violenti, come in pieno autunno, con forti grandinate, tempeste di fulmini e saette e possibili trombe d’aria in modo particolare nelle zone costiere.

Il maltempo proseguirà anche domenica 11 febbraio, soprattutto al Centro/Sud dove poi si prolungherà pure all’inizio della prossima settimana, in modo particolare in Calabria e Sicilia.

