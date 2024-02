Allerta Meteo, violento Ciclone autunnale sull’Italia: domani tempesta da Nord a Sud nell’Anno senza Inverno

MeteoWeb

Ha iniziato a piovere al Nord Italia come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi: sono le prime piogge dopo un lungo periodo di siccità e stanno interessando la Liguria di Ponente, l’alta Lombardia, il Trentino e le Prealpi venete in un contesto tipicamente autunnale, con temperature di +14°C sulla costa ligure e di +10°C in pianura Padana. Nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno su tutto il Nord e domani il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud. Ma vediamo tutti i dettagli del peggioramento.

Questa ondata di maltempo è provocata da una profonda perturbazione atlantica che arriva sull’Italia dall’Irlanda, alimentando correnti cariche di umidità ma anche calde in quanto risalgono dal Mediterraneo occidentale:

La tempesta si intensificherà tra sabato sera e domenica mattina con un minimo di bassa pressione di 990hPa sul Golfo di Genova: così le condizioni meteo diventeranno tempestose, nel weekend, in tutt’Italia non solo per forti piogge e temporali ma anche per venti impetuosi e mareggiate:

Le precipitazioni saranno imponenti già nel pomeriggio-sera di oggi al Nord, con piogge torrenziali in Liguria e nell’area Alpina e Prealpina centro/orientale. Nubi in aumento anche al Centro e, gradualmente, al Sud ma ancora senza precipitazioni degne di nota ad eccezione della Toscana, dove in serata avremo le prime piogge sparse:

Allerta Meteo per sabato 10 febbraio: domani tempesta in tutt’Italia

Domani, sabato 10 febbraio, sarà la giornata di maltempo più estremo e intenso nel nostro Paese. Tutt’Italia verrà coinvolta da questa perturbazione che determinerà venti impetuosi dai quadranti meridionali, mareggiate, forte maltempo con piogge intense, temporali, grandinate e trombe d’aria.

Al mattino il clou dei fenomeni sarà ancora al Nord, specie Liguria, ma anche al Centro con forti piogge e temporali in Sardegna e nel Lazio:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà a tutt’Italia con forti temporali al Sud, tra Campania, Calabria e Sicilia. Attenzione alle piogge torrenziali nel Lazio e nelle zone interne di Abruzzo e Molise. Forte maltempo anche al Nord/Est: dovrebbero rimanere a secco, in ombra pluviometrica, soltanto le Regioni dell’Adriatico centrale:

Confermiamo che non farà freddo: non arriverà freddo, le temperature diminuiranno di qualche grado per il maltempo ma rimarranno ben superiori rispetto alla norma del periodo. La neve cadrà soltanto ad alta quota, oltre i 1.400 metri sulle Alpi, oltre i 1.800 metri sull’Appennino, e non si intravede alcuna prospettiva di arrivo del freddo neanche per la prossima settimana. Siamo sempre stati cauti nell’analisi della stagione, ricordando quante volte l’inverno è iniziato a febbraio inoltrato e si è caratterizzato nella sua parte finale per grandi ondate di gelo e neve, ma adesso c’è il rischio concreto che anche febbraio finisca senza un briciolo di freddo e neve e quindi questo potrebbe diventare ufficialmente l’anno senza inverno in tutto il bacino del Mediterraneo.

