Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: allarme per domani in Calabria, Sicilia e a Malta

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo l’ultimo weekend di Febbraio nella morsa del maltempo, come ampiamente annunciato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Abbondanti nevicate hanno interessato le Alpi orientali, in Austria ma anche in Alto Adige e nei settori più a Nord di Veneto e Friuli Venezia Giulia. La neve è caduta copiosa provocando danni e disagi, ma le temperature sono comunque ancora molto elevate: al momento abbiamo +12°C a Trieste, +11°C a Udine, +10°C a Verona, Venezia e Pordenone, tutti valori tipicamente autunnali che nulla hanno a che vedere con questo periodo dell’anno.

Adesso il maltempo si sta concentrando al Sud, con forti piogge in atto in Campania (specie Cilento) con 48mm a Montano Antilia, 42mm a Laceno, 34mm ad Agropoli, 32mm a Bagnoli Irpino, 29mm a Salerno, e Sicilia occidentale dove nella notte sono caduti 45mm di pioggia a Carini, 28mm a Isola delle Femmine, 26mm a Monreale, 20mm a Cinisi, 16mm a Termini Imerese, 11mm a Palermo. Adesso i fenomeni si stanno spostando verso i settori centro/orientali dell’isola.

Altri temporali avanzano dal Mediterraneo occidentale verso Sardegna e Corsica, per l’ingresso dell’aria fredda che avanza timidamente dall’oceano Atlantico verso le latitudini più meridionali:

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali in Sardegna, ancora maltempo in Liguria, Toscana, Emilia e sulle Alpi centro/orientali, e piogge persistenti tra Sicilia, Campania meridionale, Basilicata e Puglia:

Allerta Meteo per domani, domenica 25 febbraio 2024

Domani il maltempo si intensificherà in modo particolarmente estremo al Sud per la formazione di un Ciclone “secondario”, ma non per questo meno violento, sul basso Jonio al largo di Sicilia e Calabria meridionale. La tempesta si porterà a 1005hPa, un minimo barico non certo esagerato, ma sarà molto localizzato quindi avrà un gradiente barico considerevole e provocherà la risalita di forti temporali sin dalle prime ore del mattino, dalla Sicilia verso la Calabria.

Proprio Sicilia e Calabria saranno le Regioni più colpite dal maltempo, che comunque interesserà anche Campania, Basilicata e Puglia.

Nelle prime ore del mattino, i temporali più forti interesseranno la Sicilia meridionale, il Canale di Sicilia, Malta e la Sicilia orientale, risalendo verso Messina e lo Stretto di Messina dove già in tarda mattinata si concentreranno i fenomeni più estremi. Proprio su Etna, Nebrodi, Peloritani e Aspromonte avremo in questa fase una pericolosa convergenza che determinerà piogge torrenziali, con alto rischio di inondazioni, esondazioni dei torrenti, straripamenti, frane e allagamenti. Già dal mattino la pioggia interesserà in modo abbastanza pesante tutta la Calabria, gran parte di Puglia, Basilicata e Campania.

Ancora fenomeni di instabilità anche in Sardegna, Liguria, Toscana (specie costiera), Lazio litoraneo settentrionale, Emilia, Lombardia, Trentino Alto Adige e settore alpino del Friuli Venezia Giulia:

Nel pomeriggio-sera vivremo la fase peggiore del peggioramento. Il ciclone si formerà sul mar Jonio e alimenterà piogge torrenziali con forti temporali in tutta la Calabria, persistenti sulla Sicilia tirrenica (specie messinese), e ancora su Puglia e Basilicata. La zona più colpita dal maltempo sarà quella dell’Aspromonte, con oltre 250mm di pioggia sul versante tirrenico, tra la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola. In questa zona della provincia di Reggio Calabria è molto alto il rischio di alluvioni. Altri forti temporali risaliranno la Calabria jonica settentrionale colpendo Catanzaro, Crotone e il cosentino.

In questa fase, la forte pioggia interesserà anche il Salento proprio durante lo svolgimento della partita di serie A tra Lecce e Inter che si giocherà sotto il nubifragio:

Proprio nel pomeriggio di domani si innescherà un forte vento di maestrale nel basso Tirreno, nel Canale di Sicilia e soprattutto nello Stretto di Messina dove in serata raggiungerà valori degni di un uragano (oltre i 120km/h nella zona Sud di Reggio Calabria, tra Pellaro e Bocale). Attenzione ai conseguenti, inevitabili, gravi danni sul territorio. Anche Malta verrà flagellata dal forte vento:

La neve cadrà soltanto ad alta quota sui rilievi del Sud, oltre i 1.600/1.700 metri sull’Etna e sulle vette di Nebrodi, Aspromonte e Sila. Come in pieno autunno.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.