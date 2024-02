Domani la Candelora 2024, “se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”

MeteoWeb

Domani 2 febbraio 2024 si celebra la Candelora, una giornata simbolica a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. Questa festività, radicata nella tradizione cristiana, è anche associata a antiche credenze pagane, segnando un periodo di transizione tra le stagioni. Durante la Candelora, si accendono candele per simboleggiare la luce che cresce gradualmente, rappresentando la speranza e la rinascita. Le celebrazioni variano da regione a regione, ma l’atmosfera generale è permeata da un senso di auspicio per il futuro e di accoglienza della stagione che si avvicina.

Cos’è la Candelora?

Il 2 febbraio si celebra la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, che cade a 40 giorni di distanza dal Natale. Conosciuta anche come la Purificazione di Maria e la “Candelora” nella tradizione popolare, questa ricorrenza prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. La festività, già celebrata dall’imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma nel Settimo secolo. Papa Sergio I (687-701) istituì una processione penitenziale in occasione di questa giornata speciale, contribuendo così a consolidarne la tradizione nel contesto ecclesiastico.

La tradizione popolare

In relazione al 2 febbraio, così come per tante altre date, la nostra tradizione storica e popolare ci ha tramandato numerosi detti e proverbi. Il più noto è “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora“. Questo antico proverbio popolare è associato al rituale della Candelora, introdotto dal patriarca di Roma Gelasio intorno al 474 d.C. in sostituzione della cerimonia pagana dei Lupercali, dalla quale ha tratto alcune influenze procedurali. Il detto è anche legato al clima e al susseguirsi delle stagioni.

La Candelora e il meteo

Nel giro dell’anno, la Candelora funge da portale tra l’inverno in declino e l’imminente primavera, segnando un periodo propizio per riti che cercano di attirare fecondità e fertilità. Questi rituali rivestono particolare importanza, influenzando direttamente le prospettive dell’annata agricola imminente. La Candelora, quindi, assume una valenza simbolica nel segnare il transito dal “periodo oscuro” del calendario indoeuropeo, caratterizzato da freddo, buio e morte invernale, verso la rinascita che si manifesta magnificamente con l’arrivo della primavera.

Le antiche tradizioni collegate a questa festività sottolineano il desiderio di superare l’inverno e accogliere la promessa di vita nuova che la primavera porta con sé. La Candelora, nel suo ruolo di tramite tra stagioni, crea un’atmosfera di speranza e rinnovamento, riflettendo la ciclicità della natura e il costante ciclo di vita e morte che caratterizza il mondo naturale. Questo periodo non è solo un momento di transizione climatica, ma anche un richiamo alla connessione tra l’uomo e la terra, celebrando la forza vitale che permea tutto il creato.

L’origine della Candelora

Le radici della Candelora affondano nelle antiche celebrazioni italiche, con particolare legame alle divinità romane. Nell’antica Roma, il mese di febbraio rappresentava un periodo caratterizzato dal caos, un momento di transizione segnato dal rimescolamento tra l’antico e il nuovo. Questo contesto si riflette ancora oggi nel Carnevale, una festa celebrativa intrisa di confusione e ribaltamento delle regole.

Il mese di febbraio, con la sua dualità tra inverno e primavera, incarnava un periodo di transizione e di scompiglio, riflettendo la natura fluida dei confini tra le stagioni. La Candelora, in questo contesto, fungeva da elemento simbolico per marcare questa fase di transizione e sottolineare il passaggio dal freddo invernale alla promessa di rinascita primaverile.

Il Carnevale, celebrato ancora oggi in molte culture, conserva il carattere di rovesciamento delle regole sociali e di esuberante festività, mantenendo un legame con l’antica tradizione romana di febbraio. La Candelora, in definitiva, si inserisce in un contesto culturale ricco di simbolismo, collegando il presente alle radici storiche e alle antiche credenze che hanno plasmato la sua significativa importanza nel calendario festivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.