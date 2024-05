Maltempo Piemonte, supercella nel Cuneese: nubifragi, grandine e Funnel Cloud | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni, forti temporali si sono formati nel pomeriggio di oggi in Piemonte. In particolare, i fenomeni stanno interessando il Cuneese, dove si è formata una supercella che sta provocando nubifragi e grandine di piccole dimensioni. Sono caduti 16mm di pioggia a Monterosso Grana, 15mm a San Damiano Macra, Marene, 13mm a Dronero, 11mm a Viola, 9mm a Saluzzo. Le forti piogge hanno allagato in pochi minuti le campagne circostanti.

Ma non è tutto: si registrano anche due Funnel Cloud (o nube ad imbuto) nella zona di Genola, Fossano e Savigliano. Si tratta di tentativi di tornado, in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

Grandinata a Busca, nel Cuneese

Tentativo di tornado a Genola, nel Cuneese

Forte pioggia nella zona di Saluzzo

