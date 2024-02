Caos neve in Alto Adige e Austria: bloccato bus di studenti in gita, treni fermi in Val Pusteria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve è caduta abbondante oggi in Alto Adige, creando non poche difficoltà al traffico anche sul lato austriaco. Al Brennero, è caduto oltre un metro di neve, che ha creato il caos sulle strade. Dopo essere stato chiuso in tarda mattina, l’Austria ha riaperto il Passo del Brennero, pertanto la A22 sta facendo risalire i veicoli fermi a Vipiteno verso il Brennero. La circolazione è stata ripristinata anche in territorio austriaco sulla Brennerautobahn (A13). Sulla corsia nord dell’Autobrennero si registrano 8 chilometri di coda tra Chiusa e Vipiteno.

Tra i 50 e i 60 centimetri sono caduti anche sulle vette più alte della Val d’Ultimo, Val Sarentino, Val Passiria e Alta Val d’Isarco. Le forti nevicate delle ultime ore hanno creato dei problemi anche in Val Pusteria. Sulla linea ferroviaria Fortezza-San Candido all’altezza di Vandoies, un albero è caduto sulla linea elettrica di alimentazione, creando un blackout. Due treni di pendolari sono fermi con circa 200 persone a bordo. I passeggeri sono stati evacuati dai Vigli del Fuoco volontari di Vandoies di Sotto e proseguiranno i rispettivi viaggi in pullman. Non sono noti i tempi della riapertura della linea ferroviaria.

La strada statale ‘Alemagna’ tra Cortina e Dobbiaco è chiusa causa un incidente ad un mezzo pesante. In serata le precipitazioni dovrebbero attenuarsi consentendo la riapertura delle arterie stradali. A fondovalle sin dalle prime ore cade incessantemente la pioggia.

Maltempo, studenti in gita bloccati da ore sul Brennero

Disavventura per un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico ‘Fermi’ di Sulmona, rimasti bloccati dalle 10.30 di questa mattina in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile il Passo del Brennero. La comitiva stava rientrando dal viaggio d’istruzione a Salisburgo quando è rimasta bloccata lungo la carreggiata per via della copiosa nevicata in corso. Il problema riguarda tre classi quinte, quattro docenti accompagnatori e l’autista del bus che trasporta la scolaresca.

I professori, dopo aver chiesto aiuto alla Polizia austriaca, si sono messi in contatto con il Ministro dei Trasporti che ha attivato l’unità di crisi tramite la Farnesina. “Abbiamo chiesto coperte, cibo ed acqua dal momento che siamo fermi da questa mattina. I ragazzi sono tutti in buone condizioni”, riferisce Francesca Abbriano, una delle docenti a bordo del bus.

Bus di studenti resta bloccato nella neve al Brennero

Gli studenti sono poi ripartiti intorno alle 18.30: il tratto autostradale è stato liberato dai mezzi spartineve, ma si viaggia a rilento. Al momento si registrano oltre 40km di coda in direzione Italia. “Fortunatamente siamo all’inizio della fila“, fa sapere Abbriano. Il bus dovrebbe far rientro a Sulmona alle prime luci dell’alba.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è subito attivato per dare assistenza, tramite l’Unità di Crisi della Farnesina, alla scolaresca, afferma il MIT. Il Ministero rende noto che segue da vicino l’evolversi della situazione ed è pronto a fornire assistenza in territorio italiano ai mezzi rimasti bloccati per ore. Il Ministro Matteo Salvini ha dato indicazioni al Concessionario, tramite la DG Strade del MIT, di fornire viveri e beni di prima necessità ai mezzi in arrivo sul territorio italiano.

