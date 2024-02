Missione Ax-3, oggi il rientro dell’astronauta Villadei: ecco come vedere la partenza dalla ISS

MeteoWeb

I 4 astronauti della missione privata Ax-3 (tra cui il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei) partiranno dalla Stazione Spaziale Internazionale oggi, 7 febbraio, se tutto andrà come previsto, e sarà possibile seguire le operazioni in diretta. La Crew Dragon “Freedom” di SpaceX doveva inizialmente sganciarsi dal laboratorio orbitante sabato 3 febbraio, ma le avverse condizioni meteo nella zona di ammaraggio della capsula – l’oceano al largo della costa della Florida – hanno annullato il piano, insieme alle possibili partenze di lunedì 5 febbraio e martedì 6 febbraio.

Dopo una revisione delle condizioni meteo, il team di missione ha deciso di puntare a oggi, mercoledì 7 febbraio, alle 15:05 ora italiana per la partenza di Ax-3. È possibile seguire le operazioni di undocking tramite la diretta della NASA di seguito. Lo splashdown al largo della Florida è atteso circa 9 ore dopo.

Missione Ax-3, oggi il rientro dell’astronauta italiano Walter Villadei

Ax-3 è la 3ª missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) organizzata dalla società Axiom Space, dopo le missioni di aprile 2022 e maggio 2023.

Ax-3 è stata lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA il 18 gennaio, inviando in orbita 4 membri dell’equipaggio: il comandante Michael López-Alegría, un ex astronauta della NASA che ora è chief astronaut per Axiom Space; il pilota Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare italiana; lo specialista di missione Alper Gezeravcı, il primo astronauta turco; lo specialista di missione Marcus Wandt, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. López-Alegría possiede la doppia cittadinanza statunitense e spagnola, quindi Axiom Space ha definito Ax-3 la prima missione completamente europea verso la ISS.

Ax-3 è la prima missione orbitale per Villadei, Gezeravcı e Wandt (anche se Villadei ha viaggiato nello spazio suborbitale con Virgin Galactic con la missione “Virtute-1“, operata da Virgin Galactic, la prima missione suborbitale scientifica italiana).

Il quartetto di Ax-3 ha eseguito oltre 30 esperimenti scientifici diversi durante il periodo in orbita. Alcune delle loro ricerche aiuteranno Axiom Space a migliorare i programmi di formazione in vista di future missioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.