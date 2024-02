Disperso un elicottero dei Marines in California: ricerche in corso

MeteoWeb

I soccorritori stanno cercando un elicottero del Corpo dei Marines che trasportava cinque soldati dal Nevada alla California e che risulta disperso. I Marines stavano pilotando un elicottero CH-53E Super Stallion dalla base dell’aeronautica militare di Creech nella contea di Clark, Nevada, alla stazione aerea Miramar del Corpo dei Marines a San Diego, ha detto il Corpo dei Marines in una nota. I cinque Marines statunitensi erano assegnati al Marine Heavy Helicopter Squadron 361, Marine Aircraft Group 16, 3rd Marine Aircraft Wing a Miramar. Il 3rd Marine Aircraft Wing con sede presso la Miramar Air Station di San Diego sta coordinando gli sforzi di ricerca e salvataggio con il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego e la Civil Air Patrol, ha affermato il Corpo dei Marines.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. Il dipartimento dello sceriffo è stato informato all’una di notte che il velivolo era in ritardo per l’arrivo a Miramar ed è stato avvistato l’ultima volta nella zona di Pine Valley, una regione montuosa circa 56 chilometri a est di San Diego, ha detto il tenente Matthew Carpenter.

Ondate di forti rovesci hanno colpito l’area per tutta la notte a causa di una storica tempesta che ha inondato la California questa settimana.

Il CH-53E è un elicottero da trasporto pesante utilizzato per il trasporto di truppe ed equipaggiamenti in ruoli come il lancio di assalti anfibi e missioni di rifornimento, secondo il sito web del Naval Air System Command. Ha tre motori ed è lungo circa 30 metri.

