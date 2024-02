Forte rischio valanghe in molte aree del Paese

MeteoWeb

“In questo momento l’abbondante neve fresca in quota e le temperature elevate rappresentano senza dubbio un invito per tutti gli amanti della montagna che hanno ‘sofferto’ fino a poche ore fa un inverno con scarse precipitazioni nevose. Ma questo mix di fattori è anche alla base del rischio valanghe che risulta essere forte o marcato in molte aree del Paese. Il nostro invito, dunque, ancora una volta, a verificare attentamente le condizioni del manto nevoso nelle aree dove si desiderano praticare delle attività sulla neve, prediligendo quegli itinerari e quelle zone dove il rischio è più basso. Più basso perché purtroppo, in montagna, il rischio zero non esiste“: è quanto ha sottolineato il Soccorso alpino e speleologico nazionale sui social dopo la valanga che ieri ha travolto scialpinisti tedeschi impegnati in un’escursione nei pressi di Racines, in provincia di Bolzano.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.