Forte vento e mare in burrasca in Sardegna, traghetto dirottato a Olbia

Ieri, il traghetto Moby Vinci, proveniente da Genova e diretto a Porto Torres, è stato costretto a modificare il suo percorso a causa del forte vento di maestrale e delle mareggiate, trovando rifugio nel porto di Olbia. Le condizioni meteo avverse hanno reso pericoloso l’attracco inizialmente previsto. Oggi, si prevede un significativo calo della velocità del vento, che dovrebbe oscillare tra i 60 e i 70 km/h. Nella notte si sono registrati i picchi più alti di vento e onde nel Nord dell’isola, con onde che hanno superato i quattro metri. Nel corso del pomeriggio, è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo-marine.

