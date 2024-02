Frana a Sopramonte: i massi danneggiano una ditta in Trentino | FOTO

MeteoWeb

Le piogge di questi ultimi giorni hanno fatto franare alcuni massi a Sopramonte, dietro lo stabilimento della Segata Carni, in Trentino. Il crollo – informa il Comune di Trento – è avvenuto ieri sera. Questa mattina i Vigili del Fuoco di Cadine e di Sopramonte, affiancati da un geologo della Provincia e da uno del Comune, hanno verificato che i due grossi massi si sono staccati da una cornice rocciosa fratturata per precipitare nel piazzale sul retro dello stabilimento, che è stato parzialmente interdetto per motivi di sicurezza.

I massi hanno causato qualche danno ad alcune strutture della ditta ma fortunatamente non si registrano feriti. I tecnici dovranno intervenire anche in un secondo momento per capire come mettere in sicurezza il versante.

In Trentino alcune strade chiuse per pericolo valanghe

Alle 17 di oggi, le strade chiuse per pericolo valanghe sono la SP79 del Passo Brocon (da località Piancavalli al passo), la SS50 del Grappa e Passo Rolle (da San Martino di Castrozza fino al passo), la SS641 del Passo Fedaia (in località Diga), la SP94 di Stavel e la SP141 Bolentina. In quest’ultimo caso il transito è consentito dalle 7 alle 8.30, dalle 12 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19 sotto la sorveglianza dei Vigili del Fuoco volontari di Malé.

La Provincia di Trento segnala anche lo stillicidio d’acqua all’imbocco della galleria dei Crozi 1, in direzione Pergine. Si raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità in quel tratto di strada, come anche nella SS12 tangenziale di Trento, in direzione nord, per irregolarità nel piano viabile. Sono chiusi anche il Passo Pordoi (Sr48), lato in provincia di Belluno, per l’abbondante accumulo di neve, la SP25 di Garniga, a monte dell’abitato di Aldeno, per smottamento di monte. È stato invece rimosso il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla SS42 del Tonale, tra Fucine e Passo del Tonale.

