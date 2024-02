Greta Thunberg a processo a Londra per disordini: rischia una maxi multa

MeteoWeb

L’attivista ambientale Greta Thunberg è da ieri in tribunale a Londra con l’accusa di disturbo della quiete pubblica dopo aver disturbato un mega evento dell’industria del petrolio e del gas nella capitale britannica a ottobre. La 21enne svedese è arrivata ieri mattina senza rilasciare dichiarazioni alla Westminster Magistrates Court, nel centro di Londra, intorno alle 9.15 del mattino per il processo che durerà due giorni. Un gruppo di attivisti ambientalisti era presente fuori dal tribunale per sostenere quella che è ormai la figura mondiale di riferimento nella lotta contro il riscaldamento globale.

“Quando il mondo che conosciamo è sotto attacco, cosa facciamo? Dobbiamo combattere“, hanno gridato, reggendo uno striscione giallo con la scritta “Combattere il cambiamento climatico non è un crimine“. Greta Thunberg si è dichiarata non colpevole del reato di disturbo della quiete pubblica in una prima udienza a novembre, così come gli altri quattro attivisti comparsi con lei. Rischia una multa massima di 2.500 sterline, pari a quasi 3.000 euro. Un totale di 26 attivisti è stato arrestato per aver disturbato l’accesso all’Energy Intelligence Forum, una conferenza che riuniva le principali compagnie petrolifere e del gas in un hotel di lusso della capitale britannica il 17 ottobre 2023. Quel giorno, gli attivisti hanno accolto i partecipanti con un “vergognatevi“, portando cartelli che recitavano “Stop Rosebank“, o “Rosebank ci ucciderà“, in riferimento a un controverso giacimento petrolifero nel Mare del Nord di cui Londra ha autorizzato lo sviluppo a settembre. Proprio ieri il governo britannico ha autorizzato molte altre trivellazioni.

“Dietro queste porte chiuse (…) i politici senza spina dorsale fanno accordi e compromessi con i lobbisti della distruttiva industria dei combustibili fossili“, aveva dichiarato Greta Thunberg alla stampa, prima di essere caricata su un furgone della polizia. La giovane attivista è stata perseguita per non aver rispettato l’ordine della polizia londinese di non bloccare la strada dove si stava svolgendo la manifestazione. Rilasciata sotto controllo giudiziario, il giorno successivo ha partecipato a un’altra manifestazione davanti all’hotel a cinque stelle, insieme a centinaia di altre persone. Nel Regno Unito, le inversioni di rotta del governo conservatore sulle misure chiave per combattere il cambiamento climatico hanno irritato gli attivisti. Negli ultimi mesi hanno avviato una serie di procedimenti legali e di azioni, come il movimento Just Stop Oil. In cambio, hanno subito l’ostilità del governo, che ha inasprito la legislazione per punirli più severamente e dissuaderli dall’agire. Il primo ministro Rishi Sunak insiste sul fatto che il rinvio di cinque anni di alcune di queste misure, come il divieto di vendita di nuove auto a combustione interna e di caldaie a petrolio, GPL e carbone, non impedirà al Regno Unito di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. Nonostante le critiche, il governo ha anche scelto di concedere una pletora di nuove licenze per lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord, citando la sicurezza energetica del Regno Unito sulla scia della guerra in Ucraina come una delle sue principali preoccupazioni. Lunedì, l’organismo indipendente incaricato di consigliare il governo sulla sua strategia climatica ha esortato il Regno Unito a dimostrare “un’ambizione nazionale ancora maggiore“, esprimendo la preoccupazione che il Paese stesse inviando “messaggi contrastanti” che stavano offuscando la sua influenza internazionale sul tema. Greta Thunberg, che ha guadagnato notorietà a livello mondiale con i suoi “scioperi scolastici per il clima” all’età di 15 anni in Svezia, partecipa regolarmente a manifestazioni di questo tipo. A ottobre è stata multata per aver bloccato il porto di Malmö in Svezia, pochi mesi dopo essere stata allontanata con la forza dagli agenti di polizia durante una manifestazione contro l’uso del carbone in Germania. Lo scorso fine settimana, l’attivista si è anche unita a una marcia nel sud dell’Inghilterra per protestare contro l’espansione dell’aeroporto di Farnborough, utilizzato principalmente da jet privati.

“Anche se in aula ci siamo noi attivisti, dobbiamo ricordare chi è il vero nemico” ha detto l’attivista svedese Greta Thunberg, all’uscita del tribunale di Londra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.