Incendi a Messina, a fuoco le montagne sulla zona tirrenica

MeteoWeb

Giornata di vento e incendi in Sicilia. Non solo nel Palermitano, ma anche in provincia di Messina. Roghi divampano tra Villafranca Tirrena, Rometta Superiore, Librizzi e Tusa. I Vigili del Fuoco stanno lavorando da ore nella zona tirrenica della provincia. Le operazioni sono complicate dal forte vento, che soffia con raffiche fino a 70km/h.

“Siamo alle solite. È possibile convivere con persone che sono capaci di questi scempi?”, si chiede il sindaco di Rometta, Nicola Merlino. “Ringrazio i Vigili del Fuoco e l’Associazione di protezione civile La Pantera, insieme all’impareggiabile associazione Saija, per il pronto intervento effettuato”, conclude il primo cittadino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.