Incidente per la nebbia, maxi tamponamento sull’A22: oltre 100 veicoli coinvolti, almeno 25 feriti | LIVE

MeteoWeb

Un tamponamento a catena si è verificato questa mattina poco dopo le ore 08:00 sull’A22 – Autostrada del Brennero, probabilmente a causa della fitta nebbia, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena), al chilometro 293 in direzione Sud. Diversi i mezzi coinvolti, traffico bloccato, e sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. Alcune persone intrappolate tra le lamiere sono state soccorse dai vigili del fuoco. Il primo incidente è stato tra due tir, e poi a causa della nebbia si è innescato un maxi tamponamento al seguito.

I vigili del fuoco sono intervenuti con autogru da Modena e sono arrivate squadre da Carpi, Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara per un secondo incidente al km 288, sempre direzione sud, poco dopo che ha coinvolto mezzi pesanti. Sul posto anche 118 e polizia stradale.

Il maxitamponamento causato dalla nebbia in A22 questa mattina ha coinvolto un centinaio di veicoli, dal km 288 al 294, in direzione sud. Al momento – ma il conteggio è ancora in corso – il bilancio è di 25 feriti: 11 sono stati condotti in codice uno, ossia di bassa gravità all’ospedale di Carpi; 9 sempre in codice uno al Policlinico di Modena, 3 in codice due, ossia di media gravità negli ospedali di Baggiovara e Carpi nel Modenese e in quello di Mantova e 2 in codice tre ossia molto gravi. Uno portato all’ospedale di Baggiovara, nel Modenese e uno a Bologna.

Il traffico è sostanzialmente paralizzato da Verona a Modena:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.