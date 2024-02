Nebbia, maxi tamponamento anche sull’A21: almeno 2 morti, 13 ambulanze sul posto | LIVE

MeteoWeb

Cinquanta persone coinvolte, di cui due decedute. E’ il bilancio dei diversi incidenti stradali di questa mattina sul tratto tra Pontevico e Manerbio della A21 Torino-Brescia, avvenuti in condizioni di scarsa visibilità a causa della nebbia. Areu ha inviato sul posto 5 mezzi di soccorso avanzato (4 automediche più un’auto infermieristica) e 13 ambulanze. Al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte tra cui 2 persone decedute. Il personale sanitario e i soccorritori stanno procedendo con le valutazioni sanitarie e le ospedalizzazioni dei pazienti.

Due, in particolare, gli scontri segnalati dal 118. Il primo alle 8.54 in direzione Torino-Brescia, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, il secondo alle 10.20 in direzione opposta, che ha coinvolto 7 persone, di cui 5 uomini tra i 45 e i 57 anni e una donna di 66 anni.

Il riepilogo dei gravi incidenti di questa mattina sull’A21 tra Pontevico e Manerbio in provincia di Brescia

Mattinata di caos e code lungo l’autostrada A21 tra Pontevico e Manerbio in provincia di Brescia. In direzione Brescia si è verificato un incendio con il coinvolgimento di una vettura mentre in direzione Cremona c’è stato uno scontro tra mezzi pesanti. Traffico in tilt e quadro aggravato da una forte nebbia che limita la visibilità. Trenta le persone coinvolte e mezzi di soccorso in azione. Chiuso il casello di Manerbio.

E’ di due morti e diversi feriti, secondo le prime informazioni, il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto stamani lungo la A21 in provincia di Brescia. Molti i mezzi coinvolti, comprese due bisarche cariche di auto. L’autostrada è stata chiusa dal casello di Manerbio. Le vittime sono rimaste incastrate nei veicoli. Difficili i soccorsi anche a causa della nebbia.

Sulla A21, nel tratto Pontevico – Manerbio in provincia di Brescia, si segnalano più incidenti stradali avvenuti in condizioni di scarsa visibilità a causa della nebbia. Lo comunica in una nota Areu che informa anche di aver inviato sul posto cinque mezzi di soccorso avanzato (quattro automediche e un’auto infermieristica) più 13 ambulanze. Al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte tra cui due persone decedute. Il personale sanitario e i soccorritori stanno procedendo con le valutazioni sanitarie e le ospedalizzazioni dei pazienti.

I soccorritori: “tutta colpa della nebbia”

“È colpa della nebbia” ripetono forze dell’ordine e soccorritori impegnati nel maxi Tamponamento che si è verificato lungo l’autostrada A21 nel Bresciano tra Manerbio e Pontevico. Tra camion, furgoni, due bisarche e auto, sono decine i mezzi coinvolti con due morti, diversi feriti e complessivamente una cinquantina di persone coinvolte. L’autostrada è ancora chiusa e ci sono oltre dieci chilometri di coda. Sul posto diverse intervenuti i vigili del fuoco, 13 ambulanze del 118 e la Polizia stradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.