Nebbia, incidenti a raffica in pianura Padana: 3 morti, oltre 30 feriti e strade nel caos

Un camionista è morto in un incidente avvenuto alle 11.55 sulla A22 nel territorio di Modena, dove già questa mattina si è registrato un maxi-tamponamento. L’incidente, che ha visto coinvolti due autoarticolati, è avvenuto al chilometro 308 in direzione Nord, sul territorio del comune di Campogalliano. Sul posto i vigili del fuoco di Modena, intervenuti anche con una autogru, la polizia stradale ed il 118 con un’eliambulanza.

Temporaneamente chiuso anche l’allacciamento con l’A22 sull’A1 Milano-Napoli, nel territorio modenese, in entrambe le direzioni, per l’Incidente avvenuto a Campogalliano. Autostrade consiglia agli utenti provenienti da Bologna e da Reggio Emilia e diretti verso Verona di uscire a Modena Nord e di percorrere la viabilità ordinaria verso Carpi dove immettersi in A22 verso Verona.

Nuovo incidente anche sulla SS434 a Legnago

E’ temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Rovigo Sulla strada statale 434 “Transpolesana” nel comune di Legnago (km 44) in provincia di Verona, a causa di un incidente. Il traffico e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Vangadizza. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.

Tir ribaltato vicino Milano

Un incidente sulla autostrada A4 Torino – Milano in direzione del capoluogo lombardo nei pressi dell’uscita di Arluno, ha provocato numerosi disagi, ma fortunatamente nessun ferito grave questa mattina. Un mezzo pesante carico di cemento, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una autovettura ribaltandosi ed occupando le quattro corsie della carreggiata. Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso dai sanitari in codice giallo mentre l’automobilista ha riportato fortunatamente lievi ferite. Chiusa al traffico la A4 in direzione Milano da parte della Polstrada per consentire ai vigili del fuoco la rimozione del mezzo pesante.

Il riepilogo parziale degli incidenti di oggi: decine di feriti

Sono almeno 8 i gravi incidenti che si sono verificati a causa della nebbia questa mattina tra l’A22 e l’A21 nel cuore della pianura Padana. Il bilancio complessivo è al momento di 3 morti e oltre 35 feriti.

