Maltempo Campania: numerosi interventi a Napoli, allerta per il fiume Sarno

Durante la notte scorsa, i vigili del fuoco di Napoli hanno effettuato circa 20 interventi a causa delle intense piogge che si sono abbattute nella tarda serata di ieri. Le richieste di intervento più comuni riguardavano infiltrazioni d’acqua e il soccorso agli anziani. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi né alle proprietà né alle persone. Tuttavia, al di fuori dei confini della città, rimane alta l’allerta per il rischio di esondazione del fiume Sarno nelle prossime ore.

