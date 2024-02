Maltempo, fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna: un metro di neve a Livigno | FOTO

MeteoWeb

In Valtellina e Valchiavenna, il maltempo continua ininterrotto da oltre 24 ore, con pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate oltre i 1300 metri. Le temperature sono in brusco calo ovunque sul territorio provinciale. Notevole l’apporto di neve fresca in Valmalenco nella ski-area del Palù, a Valfurva, Aprica, Bormio e Madesimo. Un metro di neve fresca è già caduto a Livigno (Sondrio), come dimostrano le spettacolari immagini della gallery in alto.

Ora la stagione sciistica potrebbe allungarsi per la gioia di turisti e gestori degli impianti di risalita, che non devono più sparare la neve programmata con i cannoni e costi elevati per l’energia. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.