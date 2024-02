Il maltempo frena i collegamenti con Capri: nave speciale per Sorrento

MeteoWeb

Il maltempo ha messo in crisi il sistema dei trasporti da e per l’isola di Capri oggi. Dopo la partenza delle prime corse di traghetti e aliscafi, a mantenere i collegamenti tra Capri e la terraferma è stata la “Caremar” con l’istituzione di una corsa straordinaria per Sorrento con un traghetto in grado di trasportare veicoli e passeggeri su un tratto di mare che con vento di scirocco consente una navigazione meno accidentata. A partire dalle ore 16, il traghetto ha imbarcato a Capri centinaia di passeggeri per condurli a Sorrento e consentire loro un rientro più agevole sulla terraferma. Le corse straordinarie tra l’isola azzurra e la penisola sorrentina sono poi proseguite con altre partenze alle 18.40 da Capri per Sorrento e alle 19.25 da Sorrento per Capri, imbarcando, oltre che i passeggeri, anche veicoli e mezzi ed evitare così l’isolamento mantenendo i contatti con la terraferma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.