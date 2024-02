Notte di maltempo tra Liguria e Toscana: allagamenti e allerta per i fiumi, 130mm a Fabbriche di Vergemoli | LIVE

MeteoWeb

Nella notte forti piogge hanno interessato Liguria e Toscana, ed in particolare le province di La Spezia, Lucca e Livorno. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, rimozione di parti pericolanti, ripristino della viabilità e danni d’acqua. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani segnala “precipitazioni attive su gran parte della regione. Cumulati superiori a 130mm a Fabbriche di Vergemoli, 121mm ad Equi Terme. Alcuni allagamenti a Livorno. Rimangono alti i livelli in tutti i bacini delle zone oggetto di allerta, in particolare su quelli centro-settentrionali e costieri. Sopra il primo livello di guardia al momento stabili l’Ombrone pistoiese a Pistoia e Poggio a Caiano e il Bisenzio a Signa e Gamberame. Al secondo livello San Dalmazio a Pomarance. Al primo livello anche Cecina, Reno a Pracchia, Ozzeri, Freddana, Carrione, Era e Merse. Aumenti anche lungo l’asta dell’Arno ma al momento molto sotto il primo livello di guardia. Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata e quindi massima attenzione“.

La SS67 Bis “Tosco Romagnola”, a causa di un allagamento, è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 10,400 al km 14,600 in località Arnaccio (Pisa): è quanto ha reso noto Anas. In mattinata, è stata riaperta la SS439 “Sarzanese Valdera”, precedentemente chiusa per un ostacolo in carreggiata a Massarosa (Lucca) mentre sulla SS62 “della Cisa” è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri all’altezza della stazione di Caprigliola – Albiano (Massa Carrara).

