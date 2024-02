Maltempo Lombardia, piogge a bassa quota e nevicate in Valtellina e Valchiavenna: diversi passi chiusi

MeteoWeb

Il maltempo è tornato in Lombardia e ha provocato subito i primi danni con la frana che ha lasciato isolata Erve, nel Lecchese. Il maltempo sta interessando anche Valtellina e Valchiavenna, con pioggia abbondante sul fondovalle e fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri. Le condizioni meteo stanno rendendo difficoltosa la circolazione sulle strade di montagna, mentre alle quote più basse la Polstrada del Comando provinciale di Sondrio raccomanda la massima prudenza per la possibile formazione di pericolose pozze d’acqua. Diversi i passi alpini chiusi per neve, mentre altri sono transitabili unicamente con le catene montate.

A Livigno, Aprica, Madesimo e Valfurva le forti nevicate di queste ore rappresentano un’autentica manna per i gestori delle piste da sci che, in molti casi, iniziavano a rappresentare ampi tratti terrosi, quindi chiusi al pubblico perché non più agibili per ragioni di sicurezza.

