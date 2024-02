Maltempo Lombardia, frana nel Lecchese: colpite le auto in transito, Erve isolata | FOTO

MeteoWeb

Torna il maltempo, tornano i danni. Paura nel Lecchese per una frana che si è staccata nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio. A causa della frana di massi e detriti che ha investito la strada provinciale 181, il piccolo Comune montano di Erve è momentaneamente isolato. I detriti della frana hanno anche colpito due auto in transito, in un caso rompendo il cristallo anteriore. Tanta paura ma fortunatamente gli occupanti delle vetture sono rimasti illesi, anche se le auto sono state danneggiate. I massi hanno distrutto, inoltre, le barriere di delimitazione della strada, trascinando dal versante montano alberi e detriti.

La frana, dovuta al ritorno del maltempo con piogge insistenti dalla scorsa notte e per tutta la giornata odierna in tutto il territorio (si registrano picchi fino a 74mm di pioggia localmente), ha interessato di fatto l’unica strada che consente collegamenti da e per Erve, paese abitato da poco più di 700 persone che rappresenta una delle vie d’accesso al Monte Resegone, che sovrasta anche Lecco. Sono in corso valutazioni sull’instabilità della parete che sovrasta il tortuoso tracciato vicino all’imbocco di alcuni sentieri.

