Maltempo: problemi ai treni a Genova per la pioggia

Le forti piogge della scorsa notte hanno creato problemi stamani ai treni a Genova dove si sono registrati ritardi in particolare sulla linea Genova-Tortona (via Mignanego). La circolazione ferroviaria è tornata regolare in prossimità di Genova S.Quirico dopo un inconveniente tecnico sulla linea provocato dalle avverse condizioni metereologiche che hanno colpito la zona, ha reso noto stamani Rfi. La situazione è poi tornata alla normalità.

Ci sono stati rallentamenti e ritardi compresi tra 15 e 75 minuti per un treno ad Alta Velocità, per cinque Intercity e per cinque Regionali; è stato cancellato un treno Intercity e un Regionale ha limitato il percorso.

A causa del maltempo, nella regione si registrano piccoli allagamenti e smottamenti, ma senza conseguenze gravi finora. A Genova Sampierdarena, sono caduti finora 47mm di pioggia dalla mezzanotte.

