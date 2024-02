Maltempo Sicilia: guasto elettrico a Fiumefreddo, distribuzione di acqua ridotta

MeteoWeb

Il maltempo continua a creare danni al Sud. Dopo la tragedia sfiorata a Palmi, in Calabria, altri danni si registrano in Sicilia. A causa del maltempo, si è verificato un guasto elettrico nel territorio di Fiumefreddo, che sta avendo effetti anche sulla distribuzione dell’acqua, al momento ridotta. Enel è al lavoro per sistemare il guasto elettrico. Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 o sulla pagina social di Amam.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.