Maltempo Toscana, fino a 150mm di pioggia: frane in varie aree | FOTO

Le piogge torrenziali che stanno colpendo la Toscana oggi stanno provocando frane e smottamenti, oltre a far ingrossare i corsi d’acqua. In un aggiornamento sulla situazione maltempo, il Presidente della Toscana Eugenio Giani comunica che sono state registrate “precipitazioni cumulate di 150mm a Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 124mm a Equi Terme, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara)”. Giani aggiunge che “la portata dell’Arno è in aumento ma sempre sotto i livelli di riferimento. Il livello del Cecina è in aumento a causa delle forti piogge attualmente su Livornese e Grossetano, a Riparbella (Pisa) ha superato il primo livello. Rimane allerta arancione fino a mezzanotte”.

A causa del maltempo, si è verificata una frana a Vernio (Prato) sulla strada regionale 325 nei pressi di Sassetta (vedi foto della gallery scorrevole in alto), dove sono in corso “operazioni per liberare il prima possibile la strada attualmente chiusa”, comunica ancora Giani. A seguito delle intense piogge della notte e della mattinata, dal costone che si trova a monte della carreggiata si è staccata un ingente quantità di fango, pietre e alberi, che hanno invaso entrambe le carreggiate, rendendo necessaria l’immediata chiusura della strada. I tecnici della Provincia, presenti sul posto, stanno valutando l’entità della frana per poi decidere sulla riapertura in sicurezza della circolazione. Autolinee Toscane informa che a causa della frana sulla statale 325 nel comune di Vernio sono previste interruzioni e modifiche alla linea 214.

Giani informa anche di “alcuni movimenti franosi sulle strade in Lunigiana e Garfagnana con interventi in corso per il ripristino. Frane sulla viabilità a Sammommè a Pistoia e nel comune di Montemurlo (Prato)”.

A causa di una frana è stata chiusa al traffico la strada statale 665 Massese in corrispondenza del km 84,730. Lo riferisce l’Anas, spiegando che il traffico viene deviato al km 84+250 lato Lagastrello e al km 86,300 lato Aulla (Massa Carrara), lungo la strada provinciale 75 Dir. Inoltre dal km 91,900 al km 76,600 è in vigore sulla stessa strada un limite di transito per i mezzi con massa pari a 75 quintali. Riaperta la SS 67 bis “Tosco-Romagnola” mentre resta il senso unico alternato sulla SS 62 della Cisa.

A Prato, è caduto un grande pino che ha travolto un’auto: il conducente è uscito da solo e illeso. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per questo episodio nel tardo pomeriggio in via Caruso. Una squadra di pompieri, con l’ausilio dell’autoscala e dell’autogru, sta provvedendo alla rimozione della pianta. Sul posto anche la Polizia municipale.

In provincia di Pisa, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle 3 della scorsa notte in Via delle Eriche in località Tirrenia per un dissesto statico. Il cedimento di un muro di contenimento di un terrapieno, sull’unica via di accesso a quattro unità abitative, ha provocato l’allontanamento di undici persone. Il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento informando gli enti di competenza dell’accaduto e delle misure precauzionali intraprese.

