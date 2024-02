Maltempo Toscana: sale il livello dell’Arno, allagamenti nel Grossetano

MeteoWeb

Il maltempo innalza il livello dei fiumi in Toscana. “L’asta dell’Arno è in aumento ma senza criticità, i livelli rimangono sotto i livelli di riferimento e la portata a Empoli è 600 metri cubi d’acqua al secondo”, scrive sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, aggiornando la situazione del maltempo con i dati della sala operativa della Protezione civile regionale. I fiumi Ombrone pistoiese a Poggio a Caiano e Bisenzio a San Piero a Ponti sono in calo al primo livello. Il fiume Cecina a Riparbella è al primo livello, in calo l’Ombrone grossetano a Cinigiano. Nelle prossime tre ore proseguiranno precipitazioni diffuse lungo la costa, in Arcipelago e sul Nord Ovest, dalle ore 18 possibile attenuazione delle precipitazioni.

Maltempo Toscana, sottopassi allagati nel Grossetano

Sottopassi allagati si registrano a Gavorrano, in provincia di Grosseto, a causa della pioggia che cade dalla notte scorsa e che ha anche portato alla chiusura del guado sul torrente Gretano in provincia di Grosseto su disposizione del sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi, dopo il rapido innalzamento del livello delle acque. La Provincia ha anche chiuso le barriere della strada comunale dell’Aratrice, in prossimità del guado sul torrente Gretano e del Vallone. A causa delle forti precipitazioni si sono appunto allagati i sottopassi ferroviari lungo la Vecchia Aurelia nel comune di Gavorrano. I sottopassi sono stati chiusi dai volontari Vab. Anche nelle prossime ore le squadre proseguiranno l’attività di monitoraggio sulla viabilità e sui corsi d’acqua del territorio.

Sottopasso ferroviario allagato anche a Viareggio (Lucca), in via Cei per il mal funzionamento di una pompa dovuto a un guasto elettrico: tecnici al lavoro. Sempre a Viareggio si è invece allagato un terreno all’incrocio di via dei Pioppi e via Consorziale: l’acqua minacciava da vicino un’abitazione, risolutivo l’intervento della Protezione Civile comunale con un’idrovora. Si segnalano infine vari micro allagamenti in giro per la città. Monitorata la situazione dei fossi che sono al limite.

Sempre in Versilia piccoli smottamenti, già risolti, nel territorio di Pietrasanta dove da ieri a oggi le tre stazioni meteo installate hanno registrato un quantitativo di pioggia fino a 87mm a Capriglia.

La pioggia danneggia il controsoffitto di un asilo nido a Pisa

È rimasto chiuso per la giornata di oggi l’asilo nido a gestione indiretta San Rossore a Pisa. Nella notte, probabilmente a causa dell’intensa pioggia, si è verificata la caduta di due elementi leggeri del controsoffitto in una porzione limitata della struttura, provocando l’entrata di acqua in un’aula dell’asilo dove è presente anche la cucina. Lo ha reso noto il Comune, precisando che l’asilo è stato chiuso per eseguire le necessarie verifiche agli impianti e che “le famiglie sono state avvertite in tempo utile della chiusura dovuta a motivi precauzionali, dato che i tecnici comunali non hanno riscontrato alcun problema strutturale”.

“Dopo avere ricevuto rassicurazioni dai tecnici – ha osservato il vicesindaco con delega all’Edilizia scolastica, Raffaelle Latrofa – che hanno escluso l’esistenza di problemi strutturali al controsoffitto, gli stessi hanno riscontrato che il problema è stato causato da infiltrazioni nel solaio, dovute al cattivo smaltimento delle acque meteoriche. Sono stati subito avviati gli interventi da parte della ditta incaricata della manutenzione degli edifici scolastici per il ripristino del controsoffitto, in modo da assicurare già da domani la fruibilità della struttura. Non sono stai riscontrati problemi né al funzionamento della cucina né ai quadri elettrici. Per la giornata di domani, a mero titolo precauzionale, rimarrà interdetta solo una piccola porzione larga un metro sotto l’area oggetto di infiltrazioni, per consentire la completa asciugatura del solaio”.

