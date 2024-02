Maltempo Veneto, Vicenza riparte dopo l’emergenza: riaperte tutte le strade

MeteoWeb

Tutte le strade nel territorio del Comune di Vicenza sono ora accessibili, inclusi i tratti precedentemente chiusi questa mattina a causa dell’acqua, che sono stati ora liberati e riaperti al traffico. È quanto comunicato dall’amministrazione comunale del capoluogo berico. Il Centro operativo comunale (COC), in collaborazione con la Protezione Civile regionale, sta coordinando le operazioni di svuotamento degli edifici colpiti da allagamento. I residenti interessati sono stati invitati a documentare con fotografie i danni subiti dai propri beni, prima di procedere allo smaltimento, al fine di conservare delle prove in attesa di istruzioni sulle modalità per richiedere un risarcimento alla Regione Veneto.

