Maltempo sul versante orientale dell’Etna: il tratto Pedara-Zafferana avvolto dalla nebbia | FOTO

Forte maltempo in atto sull’Italia: temporali stanno colpendo senza sosta la Sicilia. Mentre è in via di formazione un pericolosissimo sistema temporalesco di tipo “V-Shaped” che si muove molto rapidamente verso la Sicilia orientale, nelle prossime ore sono attesi fenomeni meteo estremi specie tra Messinese e Catanese, e in Calabria. Al momento sono presenti nubi prefrontali ammassate dalle forti raffiche di scirocco sul versante orientale dell’Etna, dove arriveranno piogge torrenziali nelle prossime ore. Nella gallery le immagini sul tratto stradale Pedara–Zafferana, avvolto dalla nebbia.

