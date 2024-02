Mareggiata ed erosione costiera: crolla pista ciclabile a San Leone, frazione di Agrigento | VIDEO

MeteoWeb

La pista ciclabile di San Leone, frazione balneare di Agrigento, è crollata durante la notte sotto l’effetto di una forte mareggiata. Il cedimento è avvenuto a distanza di settimane dai primi fenomeni di erosione costiera che avevano spinto il Comune a transennare l’area per evitare pericoli per runner, ciclisti e pedoni che transitavano nel marciapiede del viale delle Dune. Poche ore fa, all’altezza della quarta traversa, il tratto di pista ha ceduto.

A denunciare l’episodio, documentandolo con foto e video, è l’associazione ambientalista Mareamico. “Da quindici giorni – si legge in una nota – chiediamo a tutti gli enti interessati di intervenire per evitare che l’erosione costiera si ‘mangi’ la pista ciclabile di San Leone e anche l’unica strada che porta al mare. Ma l’immobilismo e lo scarso decisionismo hanno avuto la meglio e questa mattina, nonostante inutili conferenze dei servizi e roboanti dichiarazioni, la pista ciclabile ha ceduto in mare… complimenti a tutti”.

