Meteo, l’Anticiclone conquista l’Italia: è un weekend primaverile

MeteoWeb

Splende il sole in questo primo sabato di Febbraio in tutt’Italia, con temperature in forte aumento: fa caldo in modo particolare al Nord e in montagna, dove l’Anticiclone delle Azzorre è già arrivato. Temperature clamorose sulle Alpi, dove spiccano i +19°C di Silandro (Bolzano), a 700 metri di altitudine e a pochi chilometri dal confine con l’Austria. Caldissimo anche sull’Appennino tosco/emiliano dove abbiamo +17°C a Frassinoro (Modena), 1.118 metri di altitudine. Si tratta di temperature sconvolgenti per questo periodo dell’anno: dovrebbe esserci tanta neve, invece si può stare a maniche corte.

Fa molto caldo anche nel resto del Nord, dove abbiamo +19°C a Corio, +18°C a Borgomanero, +17°C a Cuneo, +16°C a Gallarate, +15°C a Bergamo e Biella, +14°C a Bologna e Asiago, tutte temperature ancora mattutine e cioè che aumenteranno ancora nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio quando avremo valori diffusamente superiori ai +20°C in tutto il Nord.

Questo è solo l’inizio della risalita dell’Anticiclone delle Azzorre, che domani – domenica 4 febbraio – ingloberà l’Italia intera con temperature in forte aumento anche al Sud. Al Sud il giorno più caldo sarà lunedì 5 febbraio, con temperature fino a +25°C in Sicilia. Dopo un mese di gennaio caldissimo, anche febbraio inizia all’insegna del caldo anomalo e della siccità che si aggraverà proprio al Sud dove da mesi piove di gran lunga meno rispetto alla norma.

La situazione meteo, tuttavia, cambierà drasticamente dopo il 10 febbraio con il ritorno di freddo e maltempo. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.