Meteo, Anticiclone sempre più forte: temperature in aumento, è già primavera

E’ tornato a splendere il sole oggi anche al Centro/Sud Italia, con temperature in forte aumento in tutto il Paese: l’Anticiclone delle Azzorre è nuovamente padrone incontrastato dell’Europa centro/occidentale tanto che fa molto caldo anche in Spagna e Francia. In Italia i valori sono eccezionalmente elevati in Sardegna e nelle Regioni del Centro, dove quella di oggi è stata una giornata tipicamente primaverile con +22°C a Oristano, +21°C a Roma, Guidonia, Benevento, Cava de’Tirreni e San Severino Marche, +20°C a Napoli, Salerno, Siracusa, Viterbo, Latina, Cassino, Orte, Cascia e Capua, +19°C a Sassari, Terni, Caserta, Rieti, Positano, Gubbio, Norcia, Battipaglia, Altavilla Silentina, Pagani, Scafati e Sapri, +18°C a Perugia, Jesi e Ascoli Piceno.

Questa situazione continuerà anche nei prossimi giorni, anzi: le temperature aumenteranno ulteriormente nonostante il parziale aumento della nuvolosità nei settori occidentali del Paese. Per un cambiamento della situazione meteo bisognerà attendere la prossima settimana: martedì 20 febbraio tornerà un po’ di maltempo sparso con temperature in lieve calo, ma senza freddo: i modelli hanno nuovamente cancellato ogni scenario invernale anche a medio termine. E la stagione si avvia – adesso sì – alla conclusione senza che sia mai stato davvero inverno nel nostro Paese e su gran parte d’Europa.

