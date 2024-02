Ecco i meteoriti dell’asteroide 2024 BX1 che ha colpito la Terra, “sono speciali” | FOTO

MeteoWeb

I cacciatori di meteoriti hanno recuperato con successo frammenti di dell’asteroide 2024 BX1, che ha colpito la Terra, solcando il cielo sopra Berlino, in Germania, domenica 21 gennaio, e queste rocce spaziali potrebbero essere molto rare. L’asteroide largo 1 metro, è stato individuato circa 3 ore prima dell’impatto con l’atmosfera terrestre. È bruciato nella collisione, esplodendo e creando un bolide osservato in tutta Europa.

I meteoriti dell’asteroide 2024 BX1

Dopo l’evento, i cacciatori di meteoriti sono andati a cercare frammenti dell’asteroide 2024 BX1. Una squadra riuscita nell’intento era guidata da Peter Jenniskens. “Ero incredibilmente sollevato per avere trovato questi meteoriti,” ha dichiarato Jenniskens a Space.com. “Abbiamo camminato per decine di km lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Avevo la sensazione che forse non era sopravvissuto nulla alla frammentazione molto aggressiva“.

I meteoriti, del peso rispettivamente di 5,3 e 3,1 grammi, sono stati infine scoperti dagli studenti della Freie Universitaet Dominik Dieter e Cara Weihe intorno a mezzogiorno di venerdì 26 gennaio, e la squadra ha scoperto poi ulteriori campioni sabato e domenica.

Frammenti insoliti

Questa non è la prima caccia ai meteoriti di Jenniskens. Lo scienziato SETI ha già guidato ricerche simili (frammenti di meteoriti provenienti da asteroidi rilevati nello Spazio prima di esplodere nell’atmosfera terrestre). Nel 2008, ad esempio, ha condotto una spedizione in Sudan e 10 anni dopo in Botswana. Più di recente, Jenniskens si è trovato in Francia con un obiettivo simile.

Jenniskens ha spiegato a Space.com che questa ricerca in particolare è stata così impegnativa perché, in genere, i meteoriti sono solitamente facili da distinguere da rocce terrestri più comuni, tendono ad avere un aspetto scuro e liscio, mentre questi frammenti assomigliavano fortemente a rocce terrestri. “Quello che stavamo cercando era molto diverso da quello che la maggior parte delle persone considera un meteorite,” ha detto. “Se stessi camminando per i campi e vedessi una roccia del genere, la trascureresti“.

La classificazione ufficiale di questi meteoriti non è ancora stata fatta, ma Jenniskens suggerisce che questi campioni potrebbero essere qualcosa di molto speciale.

Cosa rende speciali questi meteoriti?

Denis Vida, ricercatore post-dottorato in fisica dei meteoriti presso la Western University, ha detto a Space.com che il corpo progenitore dei frammenti trovati da Jenniskens e dalla sua squadra faceva parte di un gruppo di asteroidi near-Earth “Apollo”. Ha aggiunto che, sulla base della luce riflessa dall’asteroide, 2024 BX1 ha mostrato una magnitudine apparente di 32,8, rendendolo uno degli asteroidi più deboli mai scoperti. Ipotizzando una composizione rocciosa, secondo Vida l’asteroide pesava probabilmente circa 2 tonnellate.

Alcune ipotesi, come le dimensioni e la massa dell’asteroide, potrebbero essere errate, tuttavia, poiché i campioni recuperati sembrano essere un raro tipo di roccia spaziale, molto probabilmente aubrite, secondo Vida. Ha aggiunto che ciò potrebbe significare che l’asteroide 2024 BX1 era molto più piccolo di quanto stimato, rendendolo uno degli asteroidi più piccoli mai scoperti.

“In generale, per tutti i tipi di meteoriti, circa 10 bolidi lasciano cadere almeno 300 grammi di meteoriti su un’area grande come la California, la Francia o la Spagna,” ha continuato Vida. “La metà di essi avviene durante il giorno e passa inosservata. L’altra metà avviene durante cieli nuvolosi, lasciando circa 2 o 3 che sono osservabili in teoria, di cui solo una piccolissima frazione viene effettivamente trovata“. “Se i meteoriti di 2024 BX1 saranno confermati come aubriti, costituiranno solo l’1% di tutti i meteoriti conosciuti, rendendoli davvero rari“.

Vida ha anche spiegato cos’altro gli scienziati potrebbero apprendere sull’asteroide 2024 BX1, evidenziando come ogni tipo di meteorite provenga da una posizione specifica nel Sistema Solare e abbia una storia unica. “Attualmente, non c’è un’origine concordata degli aubriti, e sono stati avanzati diversi candidati: la famiglia di asteroidi Nysa, l’asteroide 3103 Eger e persino il pianeta Mercurio,” ha sottolineato Vida. “Sono fiducioso che questa roccia ci avvicinerà a comprendere l’origine degli aubriti e ci aiuterà a ricostruire la storia della formazione del Sistema Solare“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.