Missione Ax-3, saluti sulla ISS. Villadei: “è stato fantastico, un privilegio essere qui”

Calorosi abbracci e ringraziamenti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nella cerimonia di saluto con cui Walter Villadei e gli altri membri della missione Ax-3 si sono congedati in vista del prossimo ritorno sulla Terra. Dopo due settimane di intenso lavoro in orbita, i quattro componenti della missione privata Ax-3 hanno ricevuto le congratulazioni del comandante della Expedition 70, Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e a loro volta non hanno mancato di ringraziare l’equipaggio per il supporto ricevuto.

Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare, ha ringraziato “l’equipaggio della Expedition 70, così accogliente e di supporto durante queste due settimane“. Il pensiero è poi andato a NASA, Axiom e SpaceX, che hanno abilitato la missione, e soprattutto all’Italia. “Vorrei ringraziare l’Aeronautica Militare e il Governo italiano per aver creduto in questa missione”, ha detto Villadei. “In queste due settimane abbiamo portato a bordo tecnologia, innovazione e scienza dall’Italia e dall’Europa”. A conclusione ha ovviamente ringraziato anche i suoi compagni di missione, lo svedese Marcus Wandt dell’ESA, il primo astronauta turco Alper Gezeravci e il comandante Michael Lopez-Alegria di Axiom Space. “Vorrei dire grazie per queste due settimane di lavoro con l’equipaggio di Ax-3, è stato fantastico, è un grande privilegio essere qui”, ha concluso Villadei

