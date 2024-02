Tanta neve sulle Alpi, l’appello del Soccorso Alpino: “attenzione al pericolo valanghe nei prossimi giorni”

MeteoWeb

Dopo le abbondanti nevicate avvenute sulle Alpi nelle scorse ore, aumenterà il pericolo valanghe nei prossimi giorni e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico rivolge un accorato appello agli amanti della montagna. “Le vette imbiancate sull’arco alpino con le belle giornate previste nei prossimi giorni sono un richiamo per tutti gli appassionati di montagna, ma anche noi ci sentiamo di fare un richiamo: attenzione alle valanghe. Il pericolo risulta essere marcato in diverse località italiane”, spiega il Soccorso Alpino.

“Prima di intraprendere qualsiasi attività sulla neve e, in particolare, la pratica dello scialpinismo e le gite con le ciaspole, consultare con attenzione il servizio Meteomont e i bollettini niveo meteorologici locali, quali quelli dell’Arpa, per verificare eventuali condizioni di criticità. Dotarsi sempre di Artva, pala e sonda per le gite scialpinistiche o con le ciaspole (verificando, inoltre, che tutti i dispositivi siano perfettamente funzionanti). Laddove necessario, è utile imparare a praticare il senso della rinuncia e a riprogrammare l’attività in un momento più opportuno”, conclude il Soccorso Alpino.

