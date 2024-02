Neve e freddo artico abbracciano l’Alaska, inverno eccezionale da Anchorage a Juneau

MeteoWeb

Gran parte dell’Alaska è sprofondata in un profondo gelo, con temperature ben al di sotto dello zero. Anchorage ha registrato alcune delle temperature più basse degli ultimi anni e il sindaco ha aperto strutture riscaldate per le persone senza dimora o che non dispongono di un riscaldamento affidabile. Più a Sud, nella capitale dello Stato USA, Juneau, la neve ha coperto strade e tetti durante una tempesta di 2 giorni che ha contribuito a stabilire un nuovo record di precipitazioni nevose di gennaio (2 metri) per la città. Ciò è avvenuto dopo che 2 tempeste consecutive hanno colpito Juneau all’inizio del mese. Anchorage ha superato 2,5 metri di neve questa settimana, molto in anticipo rispetto al periodo in cui di solito ciò avviene. Per gran parte della scorsa settimana, le temperature sono state inferiori a -40°C o più fredde a Fairbanks, una città interna di circa 32mila abitanti che è una meta popolare per vedere l’aurora boreale. In altre città sperdute, il termometro è oscillato tra -34°C e -28°C per giorni.

“È una sequenza abbastanza intensa“, ha dichiarato il meteorologo del National Weather Service Dustin Saltzman, aggiungendo che è stato il periodo più freddo degli ultimi anni. Non solo a Fairbanks: gran parte dell’Alaska ha visto temperature abbondantemente sotto lo zero giovedì. Anchorage, che ha raggiunto i +27,2°C la notte scorsa, sta vivendo le temperature più basse degli ultimi 15 anni, ha evidenziato Brian Brettschneider, climatologo del servizio meteorologico locale.

Le previsioni indicano che le temperature rimarranno sotto lo zero fino a oggi prima di salire nei giorni successivi. Nella piccola città di Kotzebue, a 885 km a Nord/Ovest, temperature di -34,4°C e meno hanno modificato la densità del carburante per il riscaldamento, facendo sì che i sistemi di riscaldamento domestico e le stufe smettessero di funzionare, riferisce l’Anchorage Daily News. La city manager Tessa Baldwin ha dichiarato al giornale che le condutture dell’acqua si sono congelate in tutta la città. Ciò ha coinciso con le sfide affrontate dalla più grande azienda di servizi pubblici dell’Alaska, ENSTAR Natural Gas Co., con due pozzi in un impianto di stoccaggio del gas costruiti per far fronte alla domanda invernale di picco.

Nel frattempo, alcune parti del Sud/Est dell’Alaska hanno registrato condizioni quasi miti in confronto, compresa Ketchikan, dove giovedì c’erano quasi +10°C e pioveva. Ketchikan è più vicina a Seattle che ad Anchorage. Il sindaco di Anchorage, Dave Bronson, ha firmato la scorsa settimana una dichiarazione di emergenza valida fino al 9 febbraio e ha aperto centri riscaldati, alcuni dei quali sono aperti tutto il giorno.

Ad Anchorage è stata inviata una una lettera a 1000 aziende avvertendole di evacuare le strutture fino a quando la neve non verrà rimossa dai tetti. Almeno 2 edifici commerciali hanno subito crolli a causa del peso e diversi team stanno spalando spesse coltri di neve dai tetti in tutta la città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.