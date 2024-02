Piemonte, pausa del maltempo ma resta l’allerta gialla per valanghe

MeteoWeb

Fino a domani, giovedì 29 febbraio, resta l‘allerta gialla per valanghe su gran parte delle vallate piemontesi, con un grado di pericolo “forte”. Proprio a causa dell’elevato rischio valanghe, è stata emessa Ordinanza Sindacale di chiusura al transito di tutti i veicoli e pedoni sulla strada comunale di accesso alla Val Troncea a partire dalla località “Ponte Daz Itrait”.

Precipitazioni abbondanti

Nel frattempo, si registra una parziale tregua nel maltempo con piogge in alcune località così abbondanti come non si verificavano dal maggio scorso: 135,9 millimetri a Capanne Marcarolo, 123,4mm ai Laghi di Avagnina, in provincia di Alessandria; 113,8mm a Corio (Torino), 113mm a Barge (Cuneo). Tra questa sera e domani mattina parziali schiarite, poi il tempo sul Piemonte tornerà a peggiorare, con precipitazioni che avranno carattere di rovescio tra venerdì e sabato.

Dal 25 febbraio fino a 1 metro di neve fresca in Piemonte

Negli ultimi tre giorni, in Piemonte si sono accumulati tra i 70 e i 100 centimetri di neve fresca. La quota si è mantenuta più bassa nel Cuneese dove, durante la fase più intensa, ha raggiunto i 400 metri, nel Monregalese. Nelle ultime 24 ore, le stazioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno misurato 25-35 centimetri di neve fresca sulle Alpi Liguri, 35-45cm sulle Marittime, 25-40cm sulle Cozie Sud, 30-50cm sulle Alpi Cozie Nord con punte superiori a 60cm in Val Pellice; 30-60cm sulle Alpi Graie con i massimi nelle Valli di Lanzo. Sulle Alpi Pennine nelle ultime 24 ore si sono accumulati tra i 20 e 35 centimetri di neve fresca, 10-15cm sulle Lepontine.

