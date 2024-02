Previsioni Meteo Lombardia: primo cedimento dell’alta pressione da martedì

MeteoWeb

“Le temperature risultano nel complesso relativamente miti, significativamente superiori ai valori medi climatologici sui rilievi, dove il flusso settentrionale contribuisce a fenomeni di riscaldamento. Da martedì 6 si avvia però un cambio graduale di regime, con il cedimento dell’alta pressione ed il passaggio a maggiore variabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta “nubi basse fino al mattino sulla pianura, poco nuvoloso sui rilievi, poi velature diffuse, a tratti anche spesse. A sera, nuova formazione di nubi basse in pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in aumento. In pianura valori rispettivamente attorno a 2°C e 12°C.

Zero termico: a metà giornata attorno a 2800 su Alpi e Prealpi, ad oltre 3000 metri sulla pianura.

Venti: in pianura prevalentemente occidentali, con rinforzi a tratti sul pavese. In montagna al più moderati dai settori settentrionali, ovunque in attenuazione a sera.

Altri fenomeni: nebbia in pianura nelle ore mattutine, poi in sollevamento salvo una probabile maggior persistenza sui settori orientali“.

