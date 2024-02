Previsioni Meteo Lombardia: prime schiarite, settimana all’insegna di cieli sereni

MeteoWeb

“Fino a metà giornata di domenica permangono condizioni instabili, associate al transito sul Mediterraneo della saccatura che determinerà flussi umidi da sud e precipitazioni moderate diffuse o localmente forti, quindi le correnti si disporranno progressivamente più secche da nord favorendo le prime schiarite“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per i giorni centrali della settimana cielo prevalentemente sereno e minime in graduale abbassamento“.

tra notte e mattino nubi basse o foschie sulla bassa pianura e addensamenti sulle creste di confine, altrove sereno; dalle prime ore pomeridiane aumento della nuvolosità per nubi a media e alta quota in scorrimento da ovest verso est. In serata schiarite sui settori occidentali.

Precipitazioni: assenti o al più deboli poco probabili sulla parte orientale in serata.

Temperature: minime in calo, massime in debole rialzo. In pianura minime intorno a 4 °C, massime intorno a 13 °C.

Zero termico: a circa 1700 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli da nord, con possibili rinforzi in serata sui rilievi di confine.

