Previsioni Meteo Piemonte: ancora tempo perturbato nelle prossime ore

“Tempo diffusamente perturbato ancora nelle prossime ore, con precipitazioni moderate o forti, nevose oltre i 1100-1300 m, localmente fin sui 1000 m“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. Dalla serata odierna “migliora gradualmente a partire dalle vallate del Cuneese, con precipitazioni residue domani fino al primo pomeriggio sui settori settentrionali e centro-orientali e parziali schiarite ad ovest già in mattinata, grazie all’attivazione di venti di foehn nelle valli alpine, con nubi in progressivo dissolvimento anche sul resto della regione nel corso del pomeriggio. In prevalenza stabile ad inizio settimana, con velature in transito da ovest ed addensamenti irregolari nel corso del pomeriggio di lunedì a ridosso delle vallate alpine ed appenniniche“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso al primo mattino con parziali schiarite sulle zone di media e bassa valle alpine occidentali e nordoccidentali e sulla fascia pedemontana adiacente; progressiva attenuazione della copertura nuvolosa fino a condizioni generalmente soleggiate dal tardo pomeriggio con addensamenti sulle creste nordoccidentali. Precipitazioni sparse, deboli o moderate, nella prima parte della giornata su zone di pianura e collina, sull’alto Piemonte e sul settore appenninico; esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio con deboli nevicate sulle creste nordoccidentali. Zero termico in aumento sui 1800-2000 m, sui 1400 m tra Alpi Cozie e Lepontine. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti nordoccidentali in montagna, moderati o forti; deboli prevalentemente occidentali altrove. Condizioni di foehn nelle valli alpine nordoccidentali e settentrionali, in parziale estensione agli sbocchi vallivi nel corso del pomeriggio.

