Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento da giovedì

MeteoWeb

“Fino a giovedì sul Piemonte permangono condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde e nubi basse diffuse causate da flussi umidi nei bassi strati“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Da giovedì l’avvicinamento di una saccatura atlantica verso il Mediterraneo occidentale determinerà un progressivo peggioramento del tempo, con piovaschi sparsi su Appenino e Piemonte orientale dalla sera, in intensificazione nella giornata di venerdì“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo soleggiato o velato sulle Alpi; molto nuvoloso o coperto su pianure e Appennino per la presenza di nebbie e nubi basse in temporaneo diradamento nel pomeriggio. In tarda serata aumento della copertura nuvolosa sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali per addensamenti compatti. Possibile pioviggine sull’Appennino. Dalla sera deboli fenomeni sui rilievi alpini settentrionali e nordoccidentali di confine, nevosi oltre i 1700-1800 m. Zero termico ancora in diminuzione fino a 2200 m a nord e 2500 m a sud. Temperature stazionarie. Venti sulle Alpi deboli o moderati tra ovest e nordovest con rinforzi dal pomeriggio sui rilievi occidentali e nelle vallate adiacenti, sull’Appennino deboli da sud. In pianura calmi o deboli variabili.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.