Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo a inizio settimana con pioggia e neve

MeteoWeb

A inizio periodo si completa il transito da ovest di una saccatura con aria fredda in quota, che tende ad attenuarsi; è poi attesa una significativa depressione, che da nord-ovest si porta sul Mediterraneo occidentale all’inizio della prossima settimana; per il Veneto ne conseguono frequente nuvolosità e alcune fasi di precipitazioni, specie a fine periodo per il richiamo d’aria mite ed umida dai quadranti meridionali. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 24

Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con alcune schiarite più che altro all’inizio e soprattutto in pianura; crescente probabilità di qualche precipitazione, modesta salvo possibili locali rovesci verso fine giornata su pianura nord-orientale, Prealpi e fascia pedemontana; limite delle nevicate dapprima dell’ordine dei 1000 metri, poi in abbassamento fino a 600-900 metri.

Domenica 25

Cielo: Cielo all’inizio molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite più significative dal pomeriggio.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi più probabili sulle zone interne, deboli salvo inizialmente a tratti qualche occasionale rovescio, comunque in significativo diradamento nella seconda parte della giornata; limite delle nevicate a 700-1000 metri sulle Prealpi e a gran parte dei fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: Per le minime sono previsti aumenti sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale sull’alta pianura e leggere diminuzioni altrove; massime sulla pianura un po’ in diminuzione specie a sud, sulle zone montane pressoché stazionarie.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti tesi, da sud-ovest; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con una fase di moderati rinforzi da nord-est in pianura fino al mattino.

Mare: Sottocosta poco mosso, al largo da mosso a poco mosso.

Lunedì 26

Cielo: Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile fase di residua schiarita ad est nelle prime ore.

Precipitazioni: Fenomeni radi nelle primissime ore e poi da sparsi a diffusi a partire da ovest, probabilmente più significativi tra Prealpi e alta pianura; limite delle nevicate dapprima a 700-1000 metri sulle Prealpi e a gran parte dei fondovalle sulle Dolomiti, in contenuto rialzo dal pomeriggio soprattutto sui versanti esposti alla pianura.

Temperature: Per le minime, prevale un leggero aumento; massime in moderata diminuzione su entroterra pianeggiante e zone prealpine, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti tesi, dai quadranti meridionali; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi; sulle zone pianeggianti nelle primissime ore deboli e poi da moderati a tesi, in prevalenza da nord-est.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Martedì 27

Cielo perlopiù coperto; precipitazioni generalmente diffuse e insistenti salvo qualche pausa, più consistenti sulle Prealpi; limite delle nevicate in rialzo grossomodo fino a 1200-1500 metri sulle Dolomiti e 1500-1800 metri sulle Prealpi; temperature in aumento.

Mercoledì 28

Cielo perlopiù coperto; per gran parte della giornata precipitazioni generalmente diffuse e insistenti salvo qualche pausa, più consistenti su Prealpi e alcune zone di pianura, in diradamento alla sera; limite delle nevicate grossomodo a 1200-1500 metri sulle Dolomiti e 1500-1800 metri sulle Prealpi; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono diminuzioni sulle Dolomiti e aumenti sulle zone centro-meridionali; temperature massime un po’ in aumento sulla pianura, senza notevoli variazioni in montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.