Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato oggi e domani, neve in montagna a quote medie

“Tra sabato 10 e domenica 11 tempo perturbato con precipitazioni più persistenti e complessivamente consistenti sulle zone montane/pedemontane, con massimi sulle Prealpi. Limite neve mediamente intorno ai 1500-1700 m, a tratti più in basso sulle Dolomiti“: queste le previsioni meteo degli esperti Arpav in relazione alla situazione attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “È in fase di transito sul Mediterraneo un’ampia perturbazione di origine atlantica associata ad avvezione di correnti umide e relativamente miti dai quadranti meridionali. Sul Veneto fino alle prime ore di lunedì si attendono fasi di precipitazioni deboli e discontinue alternate a fasi con fenomeni più diffusi e a carattere moderato, specie sulle Prealpi, con neve in montagna a quote medie. Da martedì nuovo progressivo ingresso di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale sull’Europa occidentale, con pressione in ripresa e temperature massime in aumento specie in pianura, con valori superiori alla media del periodo”.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, moderate tra Prealpi e Pedemontana. Il limite della neve sarà intorno ai 1500-1700 m sulle Prealpi e 1300-1500 m sulle Dolomiti. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota tesi dai quadranti meridionali; sulla pianura interna venti da nord-est deboli/moderati, sulla costa tendenza a rotazione dei venti da sud-est e a loro intensificazione fino a risultare in prevalenza tesi.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani le previsioni riportano cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali schiarite sui settori occidentali della pianura nel pomeriggio.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino precipitazioni diffuse, poi tendenza a diradamento su gran parte della pianura e sui settori prealpini occidentali, con fenomeni a carattere sparso ed intermittente, localmente assenti. Nel pomeriggio precipitazioni sparse e a carattere discontinuo (probabilità medio-alta 50-75%), più frequenti sui settori nord-orientali. Limite della neve intorno ai 1400-1600 m.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura.

Venti: In pianura fino a parte del pomeriggio deboli/moderati da nord-est, poi tendenza a rotazione dei venti da ovest, salvo sui settori costieri nord-orientali dove continueranno a soffiare da nord/nord-est. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Mosso, a tratti molto mosso al mattino, in seguito progressiva attenuazione del moto ondoso.

Lunedì 12 cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso sui settori settentrionali e centro-orientali della regione, altrove nubi più irregolari con maggiore probabilità di schiarite.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino probabili residue precipitazioni sui settori centro-orientali di Pianura e Prealpi e sulle Dolomiti, altrove assenti. In seguito generalmente assenti o al più a carattere locale. Limite della neve intorno ai 1400/1700 m.

Temperature: Minime in calo anche marcato in quota e raggiunte in serata; massime in ripresa, specie sui settori occidentali, con valori superiori alla media del periodo, specie in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, salvo possibili temporanei rinforzi da nord-est sulla costa al mattino. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 13 tempo stabile, ma solo in parte soleggiato, per tratti di nuvolosità medio-alta nel pomeriggio; non si escludono locali riduzioni della visibilità sulla pianura interna al primo mattino. Temperature minime in ulteriore calo, massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest; in pianura deboli occidentali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Mercoledì 14 è atteso tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; probabili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento in montagna e superiori alla media del periodo, stazionarie o in lieve calo in pianura.

