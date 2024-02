La protesta degli agricoltori arriva a Roma: “venerdì corteo di trattori sul GRA”

MeteoWeb

Trattori sul Grande Raccordo Anulare. La grande manifestazione del movimento Riscatto agricolo a Roma si terrà probabilmente la mattina di venerdì 9 febbraio, sul GRA. È quanto hanno fatto sapere all’agenzia Dire i rappresentanti della delegazione di agricoltori appena usciti dalla riunione che si è tenuta nel pomeriggio alla Prefettura di Roma, in presenza del prefetto Lamberto Giannini e del Questore Carmine Belfiore. “Venerdì vedrete un corteo di trattori sul GRA – ha spiegato, in particolare, uno dei portavoce del movimento, Salvatore Fais – abbiamo chiesto di far sfilare almeno 500 trattori. C’è molta collaborazione da parte della Questura e della Prefettura. Domani alle 8.30 in Questura avremo un nuovo incontro per i dettagli. Ci sono buone possibilità che le nostre richieste vengano accolte”.

L’annuncio arriva al termine di una giornata in cui le proteste degli agricoltori hanno provocato due vittorie non di poco conto in Europa. Infatti, verrà ritirata la proposta di regolamento sui pesticidi e dal nuovo target sul clima al 2040 è stata esclusa l’agricoltura. Salvatore FAIS, tuttavia, è scettico nel commentare con l’Adnkronos l’intenzione del Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen di ritirare la proposta di regolamento SUR mirata a promuovere l’uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura. “Bisogna vedere cosa accadrà realmente, comunque non basta a calmare gli animi degli agricoltori”, ha detto.

