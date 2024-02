La protesta degli agricoltori si allarga: verso una marcia su Roma con i trattori

MeteoWeb

Passano da cinque ad otto miliardi i fondi del Pnrr per il comparto agricolo: lo ha annunciato il premier Giorgia Meloni oggi pomeriggio durante la sua visita alla Giga Factory 3Sun, fiore all’occhiello dell’industria del fotovoltaico con sede a Catania. Un annuncio, quello del premier, che arriva alla vigilia di una nuova settimana di tensione con la protesta degli agricoltori che si stanno mobilitanti con i trattori in tutto il Paese e la minaccia di bloccare le strade fino a marciare alla volta della Capitale.

Il presidente del Consiglio sa bene che il settore è in fermento, tanto che anche al Consiglio Europeo, con Bruxelles paralizzata dai veicoli agricoli, aveva sottolineato “come la politica agricola dell’Unione andasse cambiata“. Giorgia Meloni, tuttavia, è da anni impegnata con Matteo Salvini e la Coldiretti in difesa delle battaglie del comparto agricolo, molto strettamente legato al Made in Italy, contro le aberrazioni di alcune normative europee. E non è un caso che proprio nelle stesse ore in cui il premier era nella capitale belga, Matteo Salvini esprimesse la sua vicinanza alle proteste degli agricoltori. I due leader di Lega e Fratelli d’Italia hanno basato per anni il loro consenso proprio su questo fronte, tra i più importanti dell’economia italiana.

E oggi abbiamo Fratelli d’Italia che a fronte della protesta, comunque indirizzata alle istituzioni europee, annuncia un intervento sull’Iperf agricola, magari con un emendamento al decreto milleproroghe all’esame della Camera, il partito di Matteo Salvini prende carta e penna per ribadire che la Lega “non lascerà soli gli agricoltori“. Da via Bellerio fanno sapere che il partito ha in cantiere diverse proposte “per venire incontro ad un settore penalizzato“. Andrea De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di palazzo Madama ed esponente di Fratelli d’Italia non esita a definirsi “felice del fatto che finalmente anche altre realtà politiche si stiano rendendo conto dei problemi che da anni stanno colpendo il mondo dell’agricoltura“, e che solo “con il governo Meloni e con Fratelli d’Italia al ministero dell’Agricoltura c’è stata una vera attenzione al comparto“.

