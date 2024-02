Il sogno tedesco di 15 milioni di veicoli elettrici sta svanendo

MeteoWeb

Il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha recentemente segnato una vittoria apparente durante una reception organizzata da un’associazione dell’industria automobilistica a Berlino. Come riporta Bloomberg, il Ministro dei Trasporti, Volker Wissing, durante l’evento, ha sottolineato l’importanza dell'”apertura tecnologica” per ridurre le emissioni del trasporto, criticando la focalizzazione esclusiva sulle vetture elettriche a batteria. Zipse, da anni, ha proposto una strategia più cauta, sostenendo la produzione flessibile di veicoli a combustione, ibridi e persino a idrogeno.

La sua visione sembra ora giustificata, poiché la domanda di veicoli elettrici in Germania si prevede in calo, soprattutto nel segmento di prezzo inferiore a 25mila euro. Nonostante un’iniziale crescita esplosiva, la vendita di auto elettriche sta diventando più difficile, con incentivi governativi in Europa in calo e una riduzione dei modelli che idonei negli Stati Uniti.

L’evento è stato un tentativo di infondere ottimismo in un settore sempre più cupo. Tuttavia, la vendita di veicoli elettrici in Germania dovrebbe diminuire del 14% quest’anno a seguito della revoca degli incentivi governativi a dicembre scorso, segnando la prima contrazione dal 2016. A livello globale, le previsioni di mercato sono state riviste al ribasso a causa del costo ancora elevato rispetto alle vetture a combustione, nonostante una guerra dei prezzi innescata da Tesla.

Il Ministro dei Trasporti Wissing ha elogiato i costruttori automobilistici tedeschi e ha sottolineato la necessità di una migliore infrastruttura di ricarica per sostenere il mercato EV. Tuttavia, il piano ambizioso annunciato nel 2022 per investire 6,3 miliardi di euro in un milione di stazioni di ricarica entro il 2030 è ancora lontano dall’essere realizzato. Allo stato attuale, solo circa 105.000 stazioni di ricarica pubbliche funzionanti sono presenti in Germania, e il paese dovrà triplicare il ritmo di costruzione per raggiungere l’obiettivo del 2030.

Il finanziamento di questa espansione infrastrutturale rimane una questione irrisolta. Nel frattempo, il costo dell’elettricità in aumento sta frenando ulteriormente la domanda. Il secondo ostacolo principale è il prezzo delle auto elettriche. Per raggiungere l’obiettivo di 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2030 e rispettare gli obiettivi sulle emissioni, è necessario incentivare ulteriormente l’adozione di auto elettriche, altrimenti gli analisti ritengono che sarà difficile raggiungere l’obiettivo.

Mentre alcuni costruttori, come Audi di Volkswagen, stanno ridimensionando la loro offerta di auto elettriche, la lentezza nell’adozione di veicoli elettrici sta spingendo a mantenere i veicoli inquinanti più a lungo. Nel frattempo, Zipse di BMW potrebbe considerare questi sviluppi come una conferma della validità della sua strategia. La sua critica a chi prediceva la fine dei motori a combustione sembra ora avere fondamento, considerando gli ostacoli attuali nel percorso verso l’adozione diffusa di veicoli elettrici.

